غياب ثنائي مانشستر يونايتد عن مباراة ليستر

2019/09/13 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن أولي جنار سولشاير المدير الفني لفريق نادي مانشستر يونايتد، غياب ثنائي كل من: بول بوجبا لاعب الوسط الفرنسي وأنتوني مارسيال المهاجم الفرنسي عن تشكيلة الشياطين الحمر أمام ليستر سيتي.

ويستضيف الشياطين الحمر، فريق المدرب برندان رودجرز على ملعبأولد ترافورد عصر غد –السبت- لحساب الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.ولم يعرف أحمر مانشستر البداية المرجوة في البريميرليج هذا الموسم، حيث حقق انتصاراً وحيداً في أول 4 جولات، مقابل تعادلين وهزيمة وحيدة، ليقبع في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.وعانى الفريق المانشستراوي من 5 إصابات خلال فترة الارتباطات الدولية الأخيرة، حيث يشكو بوجبا من إصابة في الكاحل، بينما يعاني مارسيال ولوك شو من الإصابة في الفخذ، كما يعاني آرون وان بيساكا من إصابة في الظهر وجيسي لينجارد من المرض.لمدرب النرويجي الشاب تحدث حول الحالة البدنية لمصابيه قائلاً “بوجبا لن يكون لائقاً، إلا إذا كان قد تعافى بمعجزة بين ليلة أمس واليوم، أو الليلة والغد”.وأضاف “لم يكن مستعداً للقيام بـ 100% من التدريب، لا.



نأمل أكثر أن يكون جاهزاً لمباراة وست هام الأسبوع المقبل، وبول وأنطوني ضمن هذه الفئة، أعتقد أنهما سيكونان جاهزين حينها”.وأعرب سولشاير عن تفاؤله بشأن لحاق وان بيساكا ولينجارد بمواجهة الثعالب، فقال “غرفة العلاج كانت مشغولة ولا تزال على هذا النحو، لذا نحن لا نعلم حقاً من سيكون جاهزاً.



ربما هناك آرون، ربما جيسي، ولكن لا يمكنني أن أعد بأنهما سيكونان جاهزين”.انتهى

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