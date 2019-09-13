منتخب الناشئين يختتم معسكر تركيا إستعداداً لتصفيات آسيا

2019/09/13 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أختتم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم، معسكره التدريبي في مدينة اسطنبول بالفوز على فريق شباب كورفا سبور بثلاثة اهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي اقيم على ملعب كنزة.

وانهى منتخب الناشئين الشوط الاول بالخسارة بهدفين مقابل لاشيء، قبل ان يعود في الشوط الثاني ويسجل ثلاثة اهداف وينهي اللقاء فائزاً.وقال مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد: ان المباراة كانت مفيدة الى حد كبير قبل الدخول في التصفيات الاسيوية التي من المقرر ان تنطلق في السادس عشر من الشهر الجاري في قيرغستان.واضاف محمد: ان وفد المنتخب سيغادر الى قيرغستان يوم الاحد المقبل في رحلة تمتد لأكثر من ٥ ساعات قبل ان تتم مواجهة منتخب الامارات في افتتاح مشوار التصفيات التي ستقام في مدينة بيشكيك عاصمة قيرغستان.يذكر ان قرعة التصفيات وضعت منتخبنا الى جانب منتخبات {قيرغستان - لبنان – الامارات}.انتهى

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