الصحة تنفي اختناق 40 امرأة في الصحن الحسيني

2019/09/13 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، اختناق 40 امرأة في الصحن الحسيني بكربلاء.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بثت قناة الشرقية خبرا يوم الجمعة ١٣ أيلول ٢٠١٩ عن حدوث حالة تدافع في كربلاء واختناق اكثر من ٤٠ امراة، تنفي وزارة الصحة والبيئة هذا الخبر ولا وجود

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