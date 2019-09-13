2019/09/13 | 18:07

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إيران: ندين بشدة تنفيذ قرار المحكمة الكندية القاضي ببيع المباني الثقافية التابعة لنا في كندا

العالم الاسلامي ايران

إيران: ندين بشدة تنفيذ قرار المحكمة الكندية القاضي ببيع المباني الثقافية التابعة لنا في كندا

الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 17:35

طاق كسرى - إيران

إيران: ندين بشدة تنفيذ قرار المحكمة الكندية القاضي ببيع المباني الثقافية التابعة لنا في كندا

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