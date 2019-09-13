إيران: ندين بشدة تنفيذ قرار المحكمة الكندية القاضي ببيع المباني الثقافية التابعة لنا في كندا
العالم الاسلامي ايران
إيران: ندين بشدة تنفيذ قرار المحكمة الكندية القاضي ببيع المباني الثقافية التابعة لنا في كندا
الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 17:35
طاق كسرى - إيران
إيران: ندين بشدة تنفيذ قرار المحكمة الكندية القاضي ببيع المباني الثقافية التابعة لنا في كندا
© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: ندين بشدة تنفيذ قرار المحكمة الكندية القاضي ببيع المباني الثقافية التابعة لنا في كندا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: ندين بشدة تنفيذ قرار المحكمة الكندية القاضي ببيع المباني الثقافية التابعة لنا في كندا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).