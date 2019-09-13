مصدر: تجول قوات أمريكية في محافظة كركوك

2019/09/13 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادافاد مصدر محلي وشهود عيان، الجمعة، أن قوات امريكية شوهدت تتجول في إحدى الشوارع العامة في مدينة كركوك.وأبلغ المصدر والشهود لوكالات إعلامية، بأنّ رتلا من العجلات العسكرية تعود للقوات الامريكية شوهدت في الشارع العام في منطقة الدروازه في كركوك، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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