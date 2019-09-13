2019/09/13 | 18:11

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أردوغان: مباحثات القمة الثلاثية بأنقرة ستركز على مستجدات إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن القمة الثلاثية التي

ستجمعه مع زعيمي روسيا وإيران حول سوريا ستركز على المستجدات في إدلب،

بما في ذلك موضوع نقاط المراقبة التركية ومحاربة التنظيمات الإرهابية

بالمنطقة.جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أردوغان بعد أدائه صلاة الجمعة في

مدينة إسطنبول.وأشار إلى أن القمم الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران حول سوريا،

انطلقت في مدينة سوتشي الروسية ثم تواصل عقدها في إيران وتركيا.وأضاف "سنركز في مباحثاتنا خلال القمة الثلاثية التي ستعقد في أنقرة

مع إيران وروسيا على التطورات في إدلب، بما فيها نقاط المراقبة

التركية ومحاربة التنظيمات الإرهابية هناك".من ناحية أخرى، لفت أردوغان إلى أن تركيا تعقد مباحثات مع الجانب

الأمريكي حول الأوضاع شمال شرقي سوريا، وتنفذ دوريات مشتركة وطلعات

مروحية مع القوات الأمريكية على الحدود السورية التركية.

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