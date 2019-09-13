2019/09/13 | 18:11

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"وول ستريت جورنال": واشنطن ستكشف اسم المسؤول السعودي المتورط بهجمات 11 سبتمبر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير نشرته الخميس، أن

إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على تقديم معلومات أساسية حول تورط

السعودية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، بعد ضغوط مكثفة من قبل

عائلات الضحايا.وأفادت الصحيفة أن أسر الضحايا حثت الحكومة لشهور على نشر تلك

المعلومات، وأبلغوا الرئيس ترامب في رسالة، في الآونة الأخيرة، أن ذلك

من شأنه أن يساهم "أخيرًا في كشف الحقيقة كاملة وانتزاع العدالة من

المملكة العربية السعودية".وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، مستشهدًا

بـ"الطبيعة الاستثنائية للقضية"، ذكر أنه سيقدّم اسم المسؤول السعودي

الذي كانت العائلات تريد معرفته أكثر من سواه، لكنه لن يكشف أية

معلومات أخرى طلبوها.وطلبت العائلات تلك الوثائق للاستفادة منها في رفع دعوى ضد السعودية

بتهمة المساعدة في تنسيق هجمات 11 سبتمبر.

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