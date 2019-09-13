نقيب المحامين ترد على

2019/09/13 | 20:04

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بغداد:سومر نيوز

اصدرت نقيب المحامين العراقيين احلام اللامي، الجمعة، توضيحا ردت فيه على "الاتهامات" التي تعرضت لها بعد ا...

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