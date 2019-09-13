الامين العام لمنظمة 'اوبك' يصل بغداد

2019/09/13 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط، الجمعة، وصول الامين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط "اوبك" محمد باركيندو الى بغداد في زيارة رسمية للعراق .

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الامين لمنظمة أوبك وصل بغداد اليوم، وسيلتقي خلال زيارته بنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ووزير الكهرباء وعدد من المسؤولين في الرئاسات الثلاثة، فضلاً عن حضوره جلسات مؤتمر الطاقة الذي يبدأ أعماله يوم غد برعاية رئيس الوزراء" .

واضاف جهاد، أنه "كان في استقبال باركيندو وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة وعدد من المسؤولين في وزارة النفط".





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