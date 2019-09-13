تللسقف تتنفس الحياة مرّة أخرى في حفل إفتتاح ملعب خماسي

2019/09/13 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدعم من منظمة الكاريتاس العالمية – فرع العراق وبالتعاون مع خورنة مار كوركيس في تللسقف وأخوية المحبة تم أفتتاح ملعب تللسقف الخماسي بعد أن تم بنائه وتهيئته ليكون جاهزا بالكامل.جرت مراسيم الإفتتاح بحضور قائممقام قضاء تلكيف السيد باسم بلّو وسيادة المطران مار ميخائيل مقدسي راعي إيبارشية القوش والأب …

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