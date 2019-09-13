2019/09/13 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بس دمنه اليفور

ميسون نعيم الرومي

هاليبچي الگلب والعين تگطر دم

كل يوم العراق اودمـَّـه بي مأتم

ياجرح الگلب ملچوم دوم اينز

يتجدد حزن والجرح ما يلتم

بس دمنه اليفور ابكل كتر وايسيل

اسنين اوبالشباب الموت هاليلظم

يا جرح الشهيد اليصرخ اينادي

لاحگـْنه الزمـَـن يسگينه بالعلگم

يتنگـَّـه الشــباب اويهـدر ابـدمهم

ازهور امفتحه بيهه القدر مغرم

شو چلچل حزن ع الشعب ما ينزاح

نـِـلـَـمـْـلـِـم بالفـَرح والفـَرح ما يـنلَم

حتى امواكبك (يحسين) ما سـِـلمـَـت

(ملك الموت) بيهـَه حصد متحزم

ملايين الشـباب الراحت اتعزّي

تـِـلگاهـَه القدر چـن ينتقم منهم

تعنوا (كربله) يحيون ضيم (حسين)-

يا دمع الشـباب انخـلط وي دمهم

مجاريح اشكثر والموته بالعشرات

حـِـنـَّه (الكربله) والموت لملمهم

وابصدر الشهيد الجرح ينزف حيل

المن يشـتـكي والسـِـمـَه الماتـرحم

تاريخ (العراق) الراح كله ادموم

مستقبل جهل والشـعب مسـتسـلم

ماظل كل أمل يا شـَـعب شوف اشصار

من نحچي الحقـيـقـَه ليش نتبلعـم ؟

هاليبچي الگلب والعين تگطر دم

كل يوم (العراق) اودمـَّـه بي مأتـم

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أيلول / 2019

ســــــــــتوكهولم

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