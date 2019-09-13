عمر الماوي - ملخص لكتاب فريدريك انجلز-أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة

2019/09/13 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_الماوي اليكم ملخص من كتاب فريدريك انجلز "اصل العائلة والملكية الخاصة و الدولة" الذي تم اصداره في العام 1884 ويعالج المجتمعات البشرية بمنظور تطوري انثروبولوجي بمنطق المادية التاريخية الصحيح ـ فينظر الكتاب الى العائلة و الملكية الخاصة و الدولة كمترابطات ثلاثة ادت الى تطور المجتمعات البشرية من الوحشية مروراً بالبربرية وصولا ً الى الحضارة .الكتاب يقع على 129 صفحة و استعان فريدريك انجلز بعدة مصادر ومراجع من ......

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