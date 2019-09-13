2019/09/13 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أثبت فريق أسترالي، في دراسة جديدة، أن الأجساد البشرية تتحرك "بشكل كبير" لأكثر من عام بعد الوفاة.

واكتشف العلماء في المرفق الأسترالي للبحوث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة حديثة: جسد الإنسان يستمر في الحركة لأكثر من عام بعد الوفاة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة حديثة: جسد الإنسان يستمر في الحركة لأكثر من عام بعد الوفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).