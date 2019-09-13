نجم عربي أفضل مسدد لركلات الجزاء في أوروبا.. ونيمار ثانيا

2019/09/13 | 20:19

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تصدر نجم عربي "غير متوقع" قائمة أفضل مسددي ركلات الجزاء في أوروبا، متفوقا على ألمع نجوم العالم، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي

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