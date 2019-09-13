2019/09/13 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KUkIaSbB_YU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خريجو صلاح الدين يطالبون تربية المحافظة بإجراء قرعة علنية للدرجات الوظيفية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خريجو صلاح الدين يطالبون تربية المحافظة بإجراء قرعة علنية للدرجات الوظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).