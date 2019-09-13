2019/09/13 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yI8dhpTNk20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الخامسة |2019/9/13) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الخامسة |2019/9/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).