2019/09/13 | 20:22

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ابرام اتفاقية بين ايران والعراق لتقديم خدمات الطوارئ للزوار مجانا

أعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية "بير حسين كوليوند" عن توقيع

المنظمة على اتفاقية مع مسؤولي وزارة الصحة العراقية وقال انه، وفقا

للاتفاقية، يوفر العراق جميع خدمات الطوارئ للزوار الايرانيين خلال

الزيارة الى العتبات المقدسة مجانا.

ووقع "كوليوند" الاتفاقية مع مسؤولي وزارة الصحة العراقية خلال

زيارته الى العراق التي جاءت بهدف التنسيق لاقامة مراسم أربعينية

الامام الحسين عليه السلام.

وقال ان الاتفاقية تطرقت الى عدد سيارات الاسعاف والحافلات اللازمة

لنقل المرضى وكميات الادوية التي يتعين على جمعية الهلال الاحمر

الايرانية تسليمها الى العراق.

واكد رئيس منظمة الطوارئ، انه بناء على الاتفاقية، تقدم المستشفيات

ومراكز العلاج العراقية كافة خدمات الطوارئ مجانا وبجودة عالية

لجميع الزوار الإيرانيين وهذا الاتفاق لايخص مراسم الاربعينية

الحسينية فقط، بل يشتمل على عاشوراء وكافة أيام شهر محرم

الحرام و15 شعبان وعرفة وكافة المناسبات التي يزور الايرانيون

خلالها العراق بشكل مكثف.

وتابع، انه تقرر أن تقوم الحكومة العراقية بتقديم نفس الخدمات

الطبية الى الزوار الايرانيين التي تقدمها للزوار العراقيين؛ مضيفا

انه تم هذا العام توفير إمكانية حضور عدد ملحوظ من الاطباء

الأخصائيين الإيرانيين في المستشفيات العراقية لتقديم الخدمات

للزوار .وأردف "كوليوند "انه، يتواجد حاليا عدد من المروحيات وسيارات

وحافلات الاسعاف على الحدود الايرانية-العراقية استعدادا لدخول

الاراضي العراقية اذا تطلب الامر وسيتم تحديد مسارات سيارات الاسعاف

والمستشفيات المتنقلة بواسطة نظام التموضع العالمي (GPS) للتأكد من

سلامة جميع الزوار.

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