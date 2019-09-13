2019/09/13 | 20:22

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أمين عام منظمة اوبك يصل الى بغداد

الجمعة

13

أيلول

2019 :

08:08 pm

30

وصل الامين العام لمنظمة الدولة المصدرة للنفط "اوبك" محمد باركيندو

الى بغداد، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية.وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان،ان" الامين لمنظمة

{أوبك} وصل بغداد اليوم ،وسيلتقي خلال زيارته بنائب رئيس الوزراء

لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ووزير الكهرباء وعدد من

المسؤولين في الرئاسات الثلاثة".واضاف" كما سيحضر جلسات مؤتمر الطاقة الذي يبدأ أعماله يوم غد برعاية

رئيس الوزراء".وبين جهاد انه" كان في استقبال باركيندو وكيل وزارة النفط لشؤون

الاستخراج فياض حسن نعمة وعدد من المسؤولين في وزارة النفط".

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