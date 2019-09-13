رجل ينهال بالسكين على زوجته في كركوك

2019/09/13 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: يس عراق اقدم شخص ،اليوم الجمعة، على توجيه عدة طعنات بسكين لزوجته لتصاب بجروح على اثرها وذلك في احد الاحياء بمدينة كركوك.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، ان “امرأة تُدعى (آ، ح، ح) تبلغ من العمر 30 عاما تلقت عصر اليوم داخل منزلها الكائن في حي (الحرية) عدة طعنات من زوجها بسبب خلاف عائلي”.[…]

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