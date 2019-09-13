ضبط متهم ينتحل صفة مستشار وكيل رئيس ديوان الوقف السني ويستحوذ على مبالغ مالية ضخمة

2019/09/13 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلن

مكتب المفتش العام في ديوان الوقف السني، الجمعة، ضبط متهم ينتحل صفة مستشار وكيل

رئيس الديوان ويستحوذ على مبالغ مالية ضخمة.

وقال

اعلام الوقف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مكتب المفتش

العام في ديوان الوقف السني عن تمكن فريق عمل من ملاكات التحقيق من ضبط متهم انتحل

صفة مستشارا لوكيل رئيس الديوان للشؤون الدينية والثقافية.

واضاف

ان “المكتب أحال المتهم إلى المحاكم المختصة وهيئة النزاهة بعد ثبوت تورطه

بانتحاله صفة غير قانونية استطاع من خلالها الاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة

“.

وأكدت

التحقيقات الأولية التي أجراها المكتب أن “المتهم كان يستوفي مبلغا أكثر من

٧٠٠ مليون دينار”.

ولفت

المكتب الى انه “تم تنظيم مجلس تحقيقي أصولي تمت من خلاله احالته الى المحاكم

المختصة وفقا لأحكام المادة ٢٦٠ و٤٥٦ من قانون العقوبات”.

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