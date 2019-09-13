البدء بتنفيذ أول مشروع استثماري للأبراج السكنية

2019/09/13 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

اعلنت هيئة استثمار بغداد مباشرة الشركة المنفذة لمشروع (بروج) السكني بأعمالها المتضمنة تشييد ابراج سكنية ولاول مرة في العاصمة، في وقت افصحت خلاله عن وصول اعمال مشروع مجمع الشعب السكني الى مراحله النهائية.

وقال رئيس الهيئة المهندس شاكر الزاملي في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان الهيئة وضمن خططها الخاصة برفع مستوى السكن الحضاري في العاصمة، فقد منحت اجازة استثمارية لانشاء اول ابراج سكنية في بغداد، منوها بأن الشركة المنفذة، باشرت أنشاء اعمال مشروع (بروج) السكني.



وذكر أن الابراج التي ستنفذ ضمن المشروع، ستكون بارتفاع 14 الى 26 طابقا على مساحة تقدر بـ 116 دونما بالقرب من ساحة عباس بن فرناس في جانب الكرخ، مشيرا الى ان المشروع سيوفر 2650 وحدة سكنية، الى جانب مركزين تجاري واخر صحي، اضافة الى مدارس ومساحات خضراء ومواقف خاصة للسيارات، منوها بأن المشروع سيتبع احدث اساليب البناء العصري وبالتالي سيكون واجهة حضارية واعدة في العاصمة.

على صعيد ذي صلة، اوضح الزاملي أن الشركة المنفذة لمشروع مجمع الشعب السكني في منطقة الشعب بجانب الرصافة، وصلت اعمالها الى المراحل النهائية الاخيرة، مؤكدا انه سيتم افتتاح المجمع قريبا، مشيرا الى ان المشروع عبارة عن مجمع سكني مكون من 14 عمارة مع كامل الخدمات الملحقة بها.



واردف: ان المجمع سيوفر 504 وحدات سكنية للمسجلين، فضلا عن فعاليات تجارية وترفيهية عدة، والتي تتكون من مول تجاري بطراز عمراني حديث، وكذلك مدارس حديثة ومدينة ألعاب ترفيهية اضافة الى مسبح مغلق منجز.

وتابع رئيس هيئة استثمار بغداد ان المجمع يضم ايضا، ملعبين اثنين منجزين بالكامل، لافتا الى ان المشروع يمتاز بخدمات حديثة أهمها الكهرباء المستمرة ومنظومة حديثة للغاز، إضافة الى منظومة لأطفاء الحرائق، وكذلك خدمات الصيانة والتنظيف والأمن و(الأنترنت) المركزي ومواقف خاصة للسيارات.

واوضح ان هذه المشاريع السكنية ستسهم في الارتقاء بالواقع المعماري للعاصمة، علاوة على سد العجز الحاصل في عدد الوحدات السكنية بالعاصمة، فضلا عما تسهم به من توفيرها للكثير من فرص عمل المتعددة للشباب العاطلين عن العمل.

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