الصناعة ترفد وزارة الكهرباء بـ 500 محولة

2019/09/13 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر العذاري

جهزت وزارة الصناعة والمعادن وزارة الكهرباء والقطاعين العام والخاص بمئات المحولات والاف المقاييس الكهربائية بمختلف الانواع والسعات.

وقال مصدر في الوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وزارته زودت وزارة الكهرباء بـ 500 محولة مختلفة الانواع والسعات، اضافة الى خمسة الاف مقياس كهربائي وفقا للعقود المبرمة بين الطرفين.

واردف: ان التجهيز شمل شركات وزارة الكهرباء وعددا من الجهات الأخرى من مختلف القطاعات بـ 496 محولة توزيع مختلفة السعات وبواقع 372 محولة سعة 400/ 11 (كي في أي)، و67 محولة سعة 630/33 (كي في أي) و53 محولة سعة 250/11 (كي في اي)، الى جانب ثلاث محولات سعة 1000/ 11 (كي في أي)، ومحولة واحدة سعة 100/11 (كي في أي)، علاوة على تجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط بمحولة قدرة واحدة سعة 31,5 (ام في أي).

واضاف، ان شركة ديالى المتخصصة بانتاج المحولات والمقاييس، حققت مبيعات تزيد على ستة مليارات دينار، من خلال عملية البيع المباشر للقطاع الخاص والعقود المبرمة مع القطاع العام، مشيرا الى انه تم تجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بخمسة الاف مقياس إلكتروني بثلاثة اطوار، الى جانب بيع العديد من منتجاتها المتنوعة من خلال معرض البيع المباشر في مقر الشركة الذي بدأ يحقق كفاءة في الانتاج وزيادة في الطلب على المنتج المحلي.

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