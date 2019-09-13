تكثيف إجراءات التوعية والتثقيف لإنجاح تطبيق قانون المرور الجديد

2019/09/13 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

كركوك / نهضة علي

شرعت مديرية المرور العامة ضمن استعداداتها لتطبيق قانون المرور الجديد مطلع الشهر المقبل باتخاذ سلسلة من الاجراءات الادارية واللوجستية لضمان انجاح تنفيذه، بينما دعت المواطنين الراغبين بالحصول على اجازات السوق للاسراع في التقديم عليها قبل تطبيق القانون الجديد تلافيا لحصول حالات الزحام مستقبلا.

وبين معاون مدير عام المديرية للشؤون الفنية اللواء ضياء عبد الحسين في تصريح لـ"الصباح" ان المديرية وضمن استعداداتها لتطبيق قانون المرور الجديد في السادس من تشرين الاول المقبل، شرعت بتنفيذ خطوات عملية لضمان تطبيقه، حيث نظمت دورات تثقيفية للضباط الذين ستعقد عليهم مسؤولية تنفيذ القرار وفرض الغرامات ضد المتجاوزين.

واضاف ان المديرية عملت ايضا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كامانة بغداد ومديريتي طرق بغداد والمرور السريع على اعادة البنى التحتية للشوارع والطرق الرئيسة لمدينة بغداد والاقضية والنواحي التابعة لها لضمان انسيابية الطرق وتهيئة العلامات المرورية وعلامات الدلالة التي توضع على الشوارع واعادة العمل بالاشارات الضوئية.

من جهتها، نظمت مديرية مرور كركوك حملة توعوية بشأن تطبيق قانون المرور الجديد عبر

الاذاعات المحلية ووسائل الاعلام وتوزيع البوسترات التوضيحية للحفاظ على النظام المروري.

وقال مدير مرور كركوك العميد جمال حكيم لـ"الصباح": ان ملاكات العلاقات والاعلام بالتعاون مع الدوريات المرورية تنفذ حملة توعوية بشأن تطبيق قانون المرور الجديد الذي من المؤمل ان يبدأ العمل به خلال تشرين الاول المقبل، مشيرا الى ان الحملة تستهدف السائقين والجمهور عامة للتعريف بنصوص القانون وكيفية تطبيقه ومساهمته في ضبط النظام المروري.

وبين ان الحملة تتضمن طبع اربعة الاف بوستر توضيحي سيتم توزيعها لسائقي الأجرة والخصوصي من خلال الدوريات، فضلا عن حلقات برامج اذاعية توضيحية يتم بثها عبر الاذاعات المحلية في المحافظة والأخرى مقروءة.

وبين حكيم ان القانون له اهميته في التزام الاكثرية به لاسيما بعد تصاعد المخالفات المرورية في الشوارع التي تؤدي الى الحوادث والزحامات المتمثلة بعدم امتثال الكثيرين للاشارات والسير بالاتجاه المعاكس وبسرعة فائقة والوقوف بالاماكن المخالفة وعدم الالتزام ببعض التعليمات، وان العقوبة الرادعة بارتفاع مبالغ الغرامات واستيفائها من المخالف ستجعل الكثيرين يلتزمون وخاصة الاحداث ممن يقومون بسياقة السيارات والبعض ممن يمتلك روحية المخالفة ولا يريد اشاعة النظام في المجتمع.

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