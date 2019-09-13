برهم صالح يتلقى برقية تعزية من الرئيس الصيني بحادث التدافع في كربلاء

2019/09/13 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح برقية تعزية من رئيس جمهورية الصين الشعبية /شي جينبينغ/ بحادث التدافع في مدينة كربلاء المقدسة.وذكر الرئيس الصيني في برقية التعزية : تلقيت بصدمة نبأ حادث التدافع بمدينة كربلاء في بلادكم الموقرة الذي أدى إلى خسائر بشرية فادحة.واضاف : أتقدم باسم الصين حكومة وشعباً، وبالأصالة عن نفسي، بأعمق التعزية […]

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