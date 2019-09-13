2019/09/13 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، وصول الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” محمد باركيندو الى بغداد.وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وصل بغداد اليوم، وسيلتقي خلال زيارته بنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامين العام لمنظمة اوبك في بغداد وكالة خطوة برس.

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