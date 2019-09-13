النقل تعلن استحصال الموافقة على منح الاجواء العراقية ممراً ثالثا

2019/09/13 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الجمعة، عن استحصال

الموافقة على نشر ممر جديد من اقصى جنوب العراق الى نقطة “kaban”

في اقصى الشمال العراقي باتجاه تركيا.

وقال لعيبي بحسب بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، خلال

مشاركة الوفد العراقي في اجتماع الايكاو الخاص بتطوير الممرات الجوية بين الشرق

الاوسط واوربا (RDGE/31g) في باريس بنسخته الحادي والثلاثون، إن

“الوزارة حملت على عاتقها منذ تأسيس الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية على

تطوير الممرات الجوية والخدمات الملاحية ، وذلك لاستيعاب الحركة المتنامية في

الاجواء العراقية ،وجعل الحركة تتسم بالديناميكية والسلامة العالمية وفقا لمعايير

المنظمات الدولية”.

وأضاف ان “العراق طالب ومنذ سنوات بافتتاح هذا

الممر الا انه لم يلقى طلبه استجابة ، الا ان الخطوات الجديه لوزارة النقل وكوادر

الملاحه الجوية عملت جاهدةً ليل نهار لكسب ثقة المنظمات الدولية والعمل بشروط

السلامة و الامن الدولي التي تعتمدها منظمة الطيران المدني (lCAO)”.

واشار لعيبي، إلى أن “العراق كان يمتلك ممريين

عالميين في سمائه، واليوم، أصبح لدينا ثلاث ممرات عاملة بالاضافة الى حصولها على

موافقه بتقليل المسافة الافقيه للطائرات من (20) ميل الى (10 ) ميل والتي تزيد من

انسيابية حركة الملاحة ومضاعفاتها”.

وبيّن، أن “هذا الانجاز الكبير يأتي بسعي الوزارة

لدعم الدور الريادي المهم للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والتي صارعت الزمن

حتى نجحت في جذب شركات الطيران عبر مرور طائراتها من خلال اجوائنا بإعداد تضاعفت

عما كانت عليه سابقاً لتحتل مكاناً مرموقاً في الشرق الأوسط والدول

الاقليمية”.

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