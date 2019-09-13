أنصار الله تستهدف بأربعة صواريخ “زلزال-1” تجمعات للجيش السعودي

2019/09/13 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس استهدفت جماعة “أنصار الله” اليمنية بأربعة صواريخ “زلزال-1” تجمعات للجيش السعودي في عسير جنوب غربي السعودية.نقل موقع “أنصار الله” أن “القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم، أطلقت أربعة صواريخ “زلزال-1″ على تجمعات الخونة المخدوعين في عسير”.وأكد مصدر عسكري أن “القوة الصاروخية استهدفت بأربعة صواريخ “زلزال1″ تجمعات

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