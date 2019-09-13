العلوي لكالوس: المقاطعة ستتغير في انتخابات المحافظات.. ويتوقع دور إسرائيل في استهداف الحشد

2019/09/13 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رجح القيادي في تجمع {المنبر العراقي} السياسي حسن العلوي، تغير رؤية مقاطعة الناخبين للإنتخابات في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة المقررة في الاول من نيسان 2020.

وقال العلوي في حوار مع برنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفائية مساء اليوم "اعتقد ان رأي المقاطعة للانتخابات المقبلة ستتغير لوجود جيل شبابي جديد نشأ بعد 2003 ويشكل الآن 15% من القوى الناخبة في العراق".وأشار الى ان "تجمع {المنبر العراقي} أسس لمواجهة المد غير العربي وغير الليبرالي وهو جبهة لمواجهة المد الشعوبي اللاعربي" وفق تعبيره.وشدد العلوي على ان "العراق يجب ان يكون فيه تيارا ليبراليا" مؤكداً ان "{المنبر} ليس عميلاً لدولة سواء بالفكر أو الدعم" حسب قوله.وأضاف انه "لا يمكن حكم العراق بفئة واحدة مهما كان هويتها وانتمائها وثقلها السياسي والشعبي".ولم يستبعد العلوي "وقوف اسرائيل وراء قصف معسكرات ومخازن عتاد وأسلحة الحشد الشعبي" مشيراً الى ان "إسرائيل لم تترك يوماً شأن العراق".انتهى

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