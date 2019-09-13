الجبوري يؤكد لرئيس اوبك ضرورة مراعاة واقع العراق وأضرار معاركه مع داعش

2019/09/13 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس تحمع عمل سليم الجبوري اليوم الجمعة في مكتبه ببغداد رئيس منظمة الدولة المصدرة للنفط {اوبك} محمد سنوسي باركندو الذي وصل العاصمة بغداد مساء اليوم الجمعة.

وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "جرى خلال اللقاء مناقشة تحديات الواقع الاقتصادي للعراق وأهمية إلتزام دول الاعضاء في المنظمة باتفاقيات التصدير".وأكد الجبوري على "ضرورة ان تراعي منظمة اوبك واقع البلد بعد الظروف الامنية التي مر بها ومعارك التحرير ضد داعش والتي أدت الى استنزاف كبير وتضرر في الاقتصاد العراقي".انتهى

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