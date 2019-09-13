العراق يحصل على ممر جوي ثالث بين الشرق الأوسط وأوروبا

2019/09/13 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، الجمعة، استحصال الموافقة على نشر ممر جديد من اقصى جنوب العراق الى نقطة kaban في اقصى الشمال العراقي باتجاه تركيا.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوفد العراقي في اجتماع الايكاو الخاص بتطوير الممرات الجوية بين الشرق الاوسط واوربا (RDGE/31g) في باريس بنسخته الحادي والثلاثون.

واوضح لعيبي في بين تلقته “كلكامش برس”، ان “الوزارة حملت على عاتقها منذ تأسيس الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية على تطوير الممرات الجوية والخدمات الملاحية، وذلك لاستيعاب الحركة المتنامية في الاجواء العراقية، وجعل الحركة تتسم بالديناميكية والسلامة العالمية وفقا لمعايير المنظمات الدولية”.

وأضاف، ان “العراق طالب ومنذ سنوات بافتتاح هذا الممر الا انه لم يلق طلبه استجابة، الا ان الخطوات الجديه لوزارة النقل وكوادر الملاحه الجوية عملت جاهدةً ليل نهار لكسب ثقة المنظمات الدولية والعمل بشروط السلامة و الامن الدولي التي تعتمدها منظمة الطيران المدني (lCAO)”.

وأشار وزير النقل الى ان “العراق كان يمتلك ممريين عالميين في سمائه واليوم اصبح لدينا ثلاث ممرات عاملة بالاضافه الى حصولها على موافقه بتقليل المسافة الافقية للطائرات من 20 ميلاً الى 10 أميال والتي تزيد من انسيابية حركة الملاحة ومضاعفاتها”.

وأكد لعيبي ان “هذا الانجاز الكبير يأتي بسعي الوزارة لدعم الدور الريادي والمهم للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والتي صارعت الزمن حتى نجحت في جذب شركات الطيران عبر مرور طائراتها من خلال اجوائنا بإعداد تضاعفت عما كانت عليه سابقا لتحتل مكاناً مرموقاً في الشرق الاوسط والدول الاقليمية”.

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