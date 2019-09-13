راصد جوي: استمرار الأجواء الحارة في النهار والمعتدلة في الليل خلال اليومين المقبلين

2019/09/13 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الموسوي، إنه "خلال اليومين المقبلين (الجمعة والسبت) متوقع استمرار الأجواء الحارة الطبيعية أثناء النهار، واستمرار الأجواء المعتدلة والتي تميل الى البرودة خلال فترة الليل والفجر خاصة الاقسام الغربية من البلاد ..ومتوقع ايضا خلال اليومين المقبلين متوقع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية في مدينتي البصرة وميسان، أما باقي مناطق البلاد تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومتقلبة الاتجاه أحيانا ودرجات الحرارة تستمر بتسجيل بداية الاربعينيات في الوسط والجنوب ومنتصف ونهاية الثلاثينيات غرب وشمال البلاد والله أعلم".وأضاف، أن "تشير آخر التوقعات الجوية للارتفاع مؤقت على درجات الحرارة حيث يبدأ الارتفاع اعتبارا من يوم الاحد المقبل في جميع مناطق البلاد وينتهي خلال يوم الاربعاء في مناطق وسط وشمال وغرب البلاد ويستمر الارتفاع طيلة الاسبوع الجاري في الاقسام الجنوبية من البلاد ..بسبب نشاط متوسط للمنخفض الحراري الهندي الموسمي وتعمق المرتفع الشبه المداري في طبقات الجو العليا..لتكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية الى اعلى من المعدل بقليل".وتابع أنه، "بنسبة الى الرياح فمتوقع نشاط على الرياح الجنوبية الشرقية في جميع مناطق البلاد خلال يوم الاحد خاصة الاقسام الجنوبية والوسطى ثم تعاود الرياح الى الاتجاه الشمالي الغربي يوم الاثنين وتكون خفيفة السرعة..واعتبار من يوم الخميس نشاط كبير على الرياح الشمالية الغربية في الاقسام الوسطى والجنوبية وتكون مثيرة للغبار احيانا".

وتوقع الموسوي، أن تعيش البلاد أجواء حارة صيفية طبيعية خلال الاسبوع المقبل ..



ولا توجد أي صحة للأخبار عن موجة لاهبة الاسبوع المقبل مجرد إشاعات وتهويل والارتفاع لن يكون كبير ارتفاع طبيعي بفارق (2-4) درجة عن الايام السابقة.وأضاف كتوقع اولي قابل للتغير انخفاض كبير على درجات الحرارة اعتبار من يوم 9/21 في جميع مناطق البلاد".



إليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد المقبل:#العاصمة_بغداد_والفرات_الاوسط:تتراوح مابين (44-45) درجة مئوية#البصرة_ومدن_الجنوب:تتراوح مابين (45-47) درجة مئوية#الاقسام_الشمالية_والغربية:تتراوح مابين (35-40) درجة مئوية

انتهى.ص.هـ.ح.

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