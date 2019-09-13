2019/09/13 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل: مؤتمر باريس منح العراق ممراً ثالثاً لعبور أجوائه من قبل شركات الطيران بين آسيا واوروبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/13 | 22:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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