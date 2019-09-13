الحشد ينجز تفتيش قريتين ويفجر عبوات ناسفة في ديالى (صور)

2019/09/13 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، تفتيش قريتين ضمن عمليات عاشوراء في محافظة ديالى، فيما تمكنت من تفجير عدد من العبوات الناسفة.وقال موفدنا ان قطعات اللواء الرابع بإسناد مفارز الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي تواصل واجبها لتطهير وتأمين المناطق في ديالى، مبينا ان قطعات اللواء فتشت قريتي نويدر الثالثة وعطوان وادي.وأضاف الموفد ان هندسة ...

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