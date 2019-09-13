النزاهة تضبط مسؤولاً {مرتشياً} بميناء أم قصر

2019/09/13 | 22:28

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بغداد / الصباح

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بضبط مسؤول “مرتشٍ” في ميناء أمِّ قصر الشمالي بحوزته تصاريح گمرگية قام بختمها خلافاً للتعليمات الگمرگية مقابل مبالغ مالية.

وقالت الدائرة في بيان حول تفاصيل عمليَّة الضبط، وتلقت “الصباح” نسخة منه، إن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الميناء بناءً على المعلومات الواردة من مكتب النائب عدي عواد كاظم تمكن من ضبط مسؤول وحدة التدقيق في الميناء، وضبط (4) تصاريح گمرگية.

وأشارت إلى قيام المتهم بختم التصاريح وإحالتها إلى الرسم الگمرگي دون ختم المعاملات بختم وحدة السونار لقاء مبالغ مالية، وذلك بالاتفاق مع المخلصين خلافاً للتعليمات الگمرگية التي تؤكد عدم إحالة المعاملات إلى الرسم الگمرگي دون ختم وحدة السونار.

من جانب آخر، كشفت هيئة النزاهة، عن حالات ابتزاز ورشوة بعقدين زراعيَّين في محافظة

كربلاء.

وذكر بيان للهيئة تلقته “الصباح”: ان “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء في هيئة النزاهة تمكنت من ضبط الأضابير الخاصة باثنين من العقود الزراعية لوجود شبهات ابتزازٍ وطلب رشوةٍ من قبل عددٍ من موظفي مديرية الزراعة في المحافظة”.

وأضاف، انه “تم ضبط الأضابير الخاصة بالعقدين المبرمين مع مواطنين اثنين، مبيناً أن” المتعاقد الأول قام بالشكوى ضد عددٍ من موظفي مديريَّة الزراعة؛ لقيامهم بإبرام عقد فوق المساحة المستغلة من قبله لمصلحة متعاقدٍ آخر خلافاً للتعليمات، مدعياً أن “الموظفين طلبوا مبلغ مليار دينار تدفع كرشوةٍ لهم لقاء قيامهم بحل الموضوع، وأن القيمة التقديرية للأرض تصل إلى 4 مليارات

دينار”.

وأشار البيان، الى انه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي تمت بموجب مذكرة ضبط قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق كربلاء

المقدسة”.

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