نقيب المحاميين تكشف عن سبب الهجوم الذي تعرضت له في مواقع التواصل الاجتماعي

2019/09/13 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشفت

نقيب المحاميين احلام اللامي اليوم الجمعة، عن الهجوم الذي تعرضت له في مواقع

التواصل الاجتماعي، بسبب الدفاع عن ثلاثة مسؤولين في اتحاد الكرة بشكوى اللاعب

الدولي السابق عدنان درجال.

وكتبت

اللامي على صفحتها الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك)” منذ يوم أمس

ومواقع التواصل الإجتماعي و الصفحات المهتمة بالشأن الرياضي خاصة تسوق لنا عبارات

الإساءة و السباب و الإتهام على خلفية توكلنا في قضية لأشخاص عاملين في الإتحاد

العراقي لكرة القدم و المتهمين بها في قضية جنائية ( وليس لرئيس الإتحاد كما أشيع

من أجل التضليل الإعلامي )،و بهذا الخصوص نود أن نوضح التالي :

أولا- حق الدفاع مكفول دستورياً لأي متهم و في أي

قضية و في مراحل التحقيق و المحاكمة كافة طبقا لنص المادة 19 / رابعاً من الدستور

( حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة )،وعليه فإن من حق

المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه كما هو الحال بالنسبة للمشتكي الذي أقام الشكوى

فلديه محامين ايضاً وهذه الضمانه للمتهم وليس للمشتكي فحتى اذا لم يوكل المتهم

محاميا فيكون واجب على المحكمة ان تنتدب محامياً”.

ثانياً – الشكوى موضوعها جريمة جنائية شخصية لا

علاقة لها بالإتحاد أو انتخاباته أو مستقبله الكروي في حالة أدين المتهمون أو تمت

تبرئتهم… و ما هذه الإثارة الإعلامية و التسقيط والسباب و الشتائم إلا طريقة غير

مشروعة في التعبير و الضغط على القضاء و المحامين و لا تقل هذه الطرق خطورة على حياة المحامين من الطرق الأخرى غير المشروعة كالتهديد بالسلاح أو

الإرهاب” .

ثالثاً – لغاية الآن لم أباشر إجراءات الدفاع

بشكل فعلي في هذه القضية ، إنما قرأت الأوراق التحقيقية فقط ولم ابلغ موكليني

بالموافقه أو أعطي رأي فيها..



لكن و بسبب رد الفعل غير اللائق الذي نشاهده على

مواقع التواصل الاجتماعي و الإستهداف الشخصي لي وللمحامين قررت الإصرار على التوكل

في هذه القضية حتى و إن كانت بشكل مجاني ، حفاظاً على حق الدفاع الذي منحه القانون للمتهم ورداً على الضغط الإعلامي الموجه ضدنا الذي

كانت غايته ارهابنا والانسحاب من القضيه” .

يشار

الى ان عدنان درجال كان قد تقدم بشكوى في محكمة جنايات الرصافة، يتهم فيها امين سر

الاتحاد صباح رضا،ومدير العلاقات وليد طبرة، ورئيس لجنة الاستئناف في انتخابات

اتحاد الكرة ستار زوين بالتزوير في اوراق ترشيحه للرئاسة التي فاز بها الملا عبد

الخالق مسعود.

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