2019/09/13 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إلى ابتزاز الدول الأوروبية وتهديدها باللاجئين السوريين، ما لم تقدم له دعما ماليا وتساعده في إنجاح المنطقة الآمنة شمالي سوريا.وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، جدد أردوغان تهديده بـ”فتح الأبواب” أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا، ما لم يتم تقديم مساعدات ومزيد من الدعم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من جديد..



أردوغان يبتز أوروبا باللاجئين السوريين وكالة خطوة برس.

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