2019/09/13 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في محاولة جدية لتحصين النجم الدنماركي من مغريات ريال مدريد الإسباني، قدمت إدارة توتنهام هوتسبر الإنجليزي عرضا "ضخما" لكريستيان إريكسن، لإقناعه بالبقاء في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. تفاصيل العرض الذي سيفسد حلم ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. تفاصيل العرض الذي سيفسد حلم ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).