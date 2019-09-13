2019/09/13 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: سنفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم نحصل على المساعدات والدعم بشأن المنطقة الآمنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/13 | 22:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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