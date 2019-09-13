تأشيرات الدخول تُقلق مدرب أمانة بغداد

2019/09/13 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أبدى مدرب أمانة بغداد، عصام حمد، اليوم الجمعة، قلقه حيال تأخر وصول لاعبيه المحترفين الأربعة، بسبب تأخر إصدار تأشيرات الدخول.

وقال حمد، في تصريح صحفي، ان "تأخر التحاق اللاعبين المحترفين بات يثير القلق، ويربك حساباتنا في التحضير للدوري".وتابع: "4 لاعبين محترفين تم التعاقد معهم لتمثيل أمانة بغداد، وبعضهم انضم لنا في المعسكر التدريبي الذي أقيم في مصر، لكن تأخير التأشيرات حال دون التحاقهم".وواصل: "من المتوقع أن ينتهي النادي من تأمين تأشيراتهم هذا الأسبوع، أي قبل انطلاق الجولة الأولى من الدوري.. الفريق بحالة جيدة وخضنا عددا من المباريات التجريبية، آخرها اليوم أمام الصناعات الكهربائية، والتي انتهت بالتعادل السلبي".انتهى

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