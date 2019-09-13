2019/09/13 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياض المعموري

مدينة ظلالها وردية تعيش وجودها الأبديو صراعاتها بلا عنوان ..هنا البصرة ...تبعث موتها من الياسمين، إذ كلما تشير بيديها نحوخريف يرسم دموعاً تتسامى لتصعد قريباًمن وردتي .هنا البصرة ...يدور حولها كأس الرغبةجسدها اللغة الذي شطرنا نحو مصابيح تجعلمقدمتهاأفراحاً تدرك معنى الجراح ..هنا البصرة ...هنا الذكرى تصنع منها محارة تلتقف المدى..الذي لم يمسه بريق الرسامين القادمين من خلفالمحن .هنا البصرة ..طرباً يهندس كوننا و يلتحف بعاصمتناورداً بحرياًيرسل العلامات لفتيات قابعات هنا لجمع أصباغالموسيقى و أناقة العلوم الجنائزية.هنا البصرة ...ألعاب تقلب أفكارنا بأهازيج شرقية تمتد نصوصاً الىمسرحيتها قرب جزر الهزيمة.هنا البصرة ..تلهو أمام الماس المذبوح من أغنيتها و تتسلق عائدةإلى نضوج يناقش الموت و نكهة الرب و طعم البرتقال.هنا البصرة ...تخالف أشجار الشهوة لنستغرق دقيقة في صرفالأزمنة، إنها مضمار الأغنية التي تصادف جيشاً من عبقيحث على البكاء.



لنهزم بطوق الضجيج الفراشة التيتدافع عن أمتعة القوارب المتجهة إلى بغداد ..هنا البصرة ...حبيبتي التي تختصر مسافات الفقراء لتهرب مع أفخاذنورانية آخر إشاعات التقدم ..هنا البصرة ...حبيبتي..



لو تعلمين لماذا أسميتك (الجنوب) هلستحتفظين بالسر؟!إذن ..



احترسي من سواحل الكتب و الحديث و مشاجرةالانتباه و ضباب القلق و نضوجها اللامتناهي.احترسي من الرغبة و الاضطراب و لا تعكري معنى الرسوم الأبدية للتوازن.هنا البصرة ...لا جدال حول أغنيتها السومرية التي تظهر علىمعرفة القلب و ذاكرة القطارات و دفء طريق الجنوب..هنا البصرة ...الجنوب يوثق تاريخ الشاعر المطلق يلهو بمهرجان الجراح.هنا البصرة ...



تعويذة من حياة أخرى تضرب بأزميل الأجوبة جداولعلى راحة يديك أو فوق طوابع بريدية تتصل بك أبداً ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنا البصرة ...) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هنا البصرة ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).