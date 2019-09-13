الحلبوسي: أقبل التحدي

2019/09/13 | 23:00

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بغداد / الصباح

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن قبوله تحدي ممثلة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” جينين هينيس بلاسخارت بمبادرة غرس الأشجار في جميع أنحاء البلاد.

ونشر الحلبوسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع الفيديو الذي نشرته ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الذي تحدت من خلاله رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي بالانضمام الى مبادرة غرس الأشجار في جميع أنحاء البلاد.

وغرد الحلبوسي على واجهة صفحته الشخصية معلقا على الفيديو بكلمتي: “اقبل التحدي”.

يشار الى أن بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي” نشرت عبر موقعها الرسمي بيانا، مرفقا بمقطع فيديو حمل عنوان “غرس شجرة من أجل السلام”، قال فيه: إن “الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت غرستْ شجرة في مدرسةٍ بأربيل في 9 أيلول 2019، استجابة لتحدٍّ من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني”.

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