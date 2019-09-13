نائب يطالب مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار تمديد الخدمة لأصحاب الدرجات الخاصة

2019/09/13 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

طالب

النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، الجمعة، مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار

تمديد الخدمة لأصحاب الدرجات الخاصة.

وقال

المعموري في تغريدة له على تويتر، إن “قرار مجلس الوزراء بتخويل عادل

عبدالمهدي صلاحية تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا سن التقاعد يكشف عن

عدم الجدية في معالجة الإخفاقات السابقة”.

وطالب

بـ”التراجع عن هذا القرار، والإسراع بزج وجوه شابة جديدة لتسنم المناصب

الوظيفية في الدرجات الخاصة ، على أن تتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية لدفع

عجلة التطور في البلاد”.

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