الفضل شلق - الحرية ٩ – التسامح، المعرفة، والقلق

2019/09/13 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق لا حرية دون تسامح.التسامح ليس منه من أحد على أحد.لا أحد في موقع علوي ليملي أفكاره على الآخرين.الجاهلون والأميون والمتعلمون يحتاجون الى التواضع، والى الاعتراف بما يقوله الآخرون، وبما يعتقده الآخرون، وبما يؤمن به الآخرون.لا أحد يمتلك الحقيقة، والكل مضطرون الى الاقتناع بامتلاك الآخرين جزءاً من الحقيقة، وبأننا نمتلك ما تبقى منها.والكل مضطرون للانحناء أمام جهلهم النسبي علهم يصلون الى الحقيقة ع......

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