بهجت عباس - ترجمة ألمانية لقصيدة - وصايا إينانا - للشاعر يحيى السّماوي

2019/09/13 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بهجت_عباس Inana* Gebote Dichter: Yahia Al-SamawiÜ-;-bersetzer: Bahjat AbbasBevor mich Inana zu ihrem irdischen Paradies einführt,Und mich als Wä-;-chter akzeptiert, Wenn die Nacht des Schlä-;-friges verdunkelt,Und als einen Bauer in ihrem Tals garten, Wenn der Morgen aufkommt,**Sagte sie: die liebe sei Schwüre.Keine Liebe, wenn du den Schwur nicht behaltes......

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