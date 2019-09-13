مجدي محروس عبدالله - هل غياب العقلانية و غلبة الميتافزيقيا هو السبب الحقيقي لتخلفنا ردا على كمال غبريال

2019/09/13 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مجدي_محروس_عبدالله اتابع كتابات للكاتب القدير كمال غبريال , ولأنني ارى فيه نموذج للكاتب المستنير الذي لا يحده تابوهات مقدسة ولا يأسره الا العقل - القليل من الكتاب في منطقة الشرق الاوسط كذلك .لكنهم يتورطون جميعا بل يسقطون جميعا في فخ "العقلانية" فهم يعتقدون ان العقلانية هي السبيل الاوحد لتحقيق اي تقدم او نهضة انسانية لذلك يبشرون بالعلم و المعرفة والعقل معتقدين ان ذلك هو السبيل الوحيد .لكن يغيب عنهم ان اكثر ال......

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