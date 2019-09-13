2019/09/13 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس خطأ جديد ارتكبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بلفظه اسما غير صحيح لنائبه مايك بنس.وخلال خطاب ألقاه ترامب، أخطأ في اسم العائلة الخاص بنائبه، مانحا إياه لقب “مايك باونس”.وما إن أخطأ الرئيس الأميركي، حتى انتشر مقطع الفيديو على مواقع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاصفة سخرية بسبب خطأ ترامب الجديد..



والضحية نائبه وكالة خطوة برس.

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