2019/09/13 | 23:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير التعليم العالي العراقي 3X1 | #الجمهورية_السادسة #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5qMCZ8Ojcuw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير التعليم العالي العراقي 3X1 | #الجمهورية_السادسة #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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