نتائج أدوية السرطان الحديثة “مخيبة للآمال”

2019/09/13 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

انتعشت الآمال قبل 20 عاما حول جهود مكافحة السرطان، بعد أن تمكنت فرق بحثية أمريكية من الكشف عن طرق جديدة، بهدف تفعيل استراتيجيات

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