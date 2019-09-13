غسالات ملابس.. نصف مليون قنبلة موقوتة في البيوت

2019/09/13 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعد اعترافات بوجود خلل قد يحول مجفف الغسالة الأوتوماتيكية إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة، قررت شركة "ويرلبول" الأميركية استدعاء ما يقترب من نصف

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