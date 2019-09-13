2019/09/13 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R8UBkDXKVvY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية مع زينب الغانم / ضيوف الحلقة /جاسم البخاتي /هاني عاشور / يوم 2019/9/13) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية مع زينب الغانم / ضيوف الحلقة /جاسم البخاتي /هاني عاشور / يوم 2019/9/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).